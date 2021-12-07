〈台幣〉美元買盤湧現 貶3分收27.771元創1周低點

台北匯市今 (7) 日早盤湧現大量美元買盤，使得新台幣兌美元匯率走貶，往 27.8 元關卡靠攏，儘管出口商進場支撐匯價，終場仍貶 3 分，以 27.771 元作收，為一周以來的低點，台北及元太外匯市場總成交值則放大至 16.46 億美元。

Omicron 嚴重程度可能沒那麼高，帶動美元走強，新台幣匯率今天受到外資偏匯出影響，一度貶值 4.9 分，最低來到 27.79 元，因而吸引出口商進場拋匯，匯價隨之翻揚，最高來到 27.731 元，兩股力道呈現拉鋸。

新台幣兌美元匯率終場貶值 3 分，收在 27.771 元，台北外匯市場成交值放大至 11.29 億美元，元太外匯市場成交值 5.17 億美元。

市場對於 Omicron 的擔憂降溫，台股今天走勢震盪，盤中翻黑摜破 5 日線，航運股仍扮演撐盤主帥，加上台積電急拉尾盤，帶動指數上漲 108 點，收在 17796 點，外資小幅買超 2.6 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.12%，韓元升值 0.30%，新加坡幣升值 0.29%，歐元升 0.11%，人民幣也升 0.06%，隨著避險需求降溫，日圓重貶 0.44%，新台幣貶 0.11%。