〈台幣〉股匯齊揚 匯價反彈觸及27.724元

市場對於 Omicron 擔憂降溫，但中國祭出降準刺激經濟，帶動熱錢回流亞太，國際美元陷入整理格局，新台幣匯率今 (8) 日早盤展開反彈，觸及 27.724 元，升值 4.7 分，股匯同步走揚，台股一度大漲逾 190 點，逼近萬八大關。

新台幣兌美元匯率昨天出現大量美元買盤，使得匯價走弱，下探一周低點，今天在熱錢回流亞洲市場下，台幣跟隨其他亞幣走升，最高來到 27.724 元，表現偏強。

美國白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci) 認為，Omicron 確診者多為輕症，不如想像中嚴重，令市場信心大振。此外，中國人行今年來二度降準，調降金融機構存款準備金率 0.5 個百分點，相當於向金融體系釋放人民幣 1.2 兆元長期流動資金。

台股方面，受到費半、那指飆漲激勵，電子權值股今天強勢反彈，航運、鋼鐵也成為多頭焦點，帶動指數一度勁揚 192 點，最高來到 17988 點，直逼萬八大關，創近 5 個月新高，但漲幅隨後收斂。

觀察主要亞幣表現，泰銖兌美元早盤強升逾 0.5%，新台幣升值 0.16%，人民幣勁揚 0.13%，新加坡幣與韓元均升值 0.1%，日圓也小幅走升。美元指數在 96.3 關卡徘徊，陷狹幅整理走勢。