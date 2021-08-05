聯合再生攜台經院簽合作意向書 推廣綠電憑證

美國、歐盟、中國、日本等國家近年積極推動能源轉型，並喊出能源轉型目標，台灣綠電已供不應求，聯合再生 (3576-TW) 今 (5) 日表示，攜手台灣經濟研究院簽訂合作意向書，將推廣發展綠電憑證。

聯合再生表示，身為國內最大太陽能廠商，具有太陽能電站規劃、建置工程到發電驗收維運的能力，預計 3 年內將持有約 500MW 的太陽能電站資產，可為客戶提供 37.5 萬張綠電憑證。

各國政府近年來積極推動能源轉型，以求扭轉溫室效應帶來的氣候變遷，歐盟宣布 2030 年將減碳 55%，預計 2050 年達到碳中和，中國也已開放碳排放權交易，邁向 2060 年碳中和的目標。

台灣政府不落人後，規劃 2025 年再生能源發電比例將達 20%，並且已於去年完成兩波綠電交易。基於國際大廠積極推動綠色供應鏈，供應商為配合客戶，對綠電需求也與日俱增，目前國內市場綠電已達供不應求的狀態。

聯合再生指出，今年 5 月標下台灣單一案場最大規模的台電南鹽田儲能系統建置案，未來將致力成為台灣最完整最安全的大型儲能系統整合服務商，可供用電大戶更多元化的選擇。

近期為推廣再生能源憑證，聯合再生與台經院簽訂合作意向書，未來將一起推廣綠電憑證的發展及普及，帶動台灣綠能產業，加速電力市場自由化，提升再生能源使用率，為 ESG 永續經濟、環境保護盡一份心力。