失智症照護成本高到嚇人！掌握三關鍵可解套

失智症照護費用可觀，依據國際失智症協會估計，全球有超過 5 千萬名失智症患者，每年失智症照護成本高達 1 兆美元，隨著失智人口不斷增加，預計 2030 年將攀升至 2 兆美元，成為最昂貴的疾病之一。迎接失智挑戰，南山人壽建議民眾善用失智險、長照險補足缺口，雙管齊下建構老年生活開銷、長期照顧保障，運用保險轉嫁高齡失智的風險。

失智是造成老年失能的主要原因之一，漸進式的退化導致患者無法自理生活，須仰賴他人照顧，而失智症從輕度、中度到重度經歷約 12 年的病程，每月醫療費及專業照護費、尿布與衛生用品等開銷至少新台幣 (下同)5 萬元起跳，還不包含居家環境改造、營養補充、交通費用等，造成患者及家屬嚴重的經濟負擔。

南山人壽長期關注失智議題，為了打造更貼近國人所需的失智保障，從民眾的擔憂與需求出發，發展全新的一站式失智長照服務鏈，除了開發專屬的失智保單，透過建構健康守護圈串聯專業看護、輔具服務、健康管理、心理諮詢及營養支持等多元的異業服務夥伴，提供全面的長照健康照護服務，幫助國人打造有尊嚴、有品質的老年生活。

因應台灣超高齡社會即將到來，南山人壽建議民眾運用「失智險」、「長照險」補足保障缺口，並且掌握三個保險規劃關鍵，即早為自己與家人構築完整的長照保障。

一、失智險打底基本保障

以「南山人壽憶起幸福終身保險 (DMAL)」為例，享有壽險及中重度失智雙保障，保險金一次性給付的設計，可即時支應罹病初期的開銷，用以居家環境設備改造等用途，倘若沒有罹患失智症，仍有壽險可留愛家人，提升保費的效益。

二、長照險保險金分期給付

失智症照顧是一場長期抗戰，隨著病程加劇，照護開銷也會跟著提高，建議民眾運用長照險補足缺口，並且在投保時將分期給付保險金項目納入考量，運用長照分期給付，以支撐持續性的長期照護支出，保險金運用更靈活。

三、每年給付金額至少 30 萬元

至於保障額度如何衡量，建議民眾可視不同需要進行評估，一般來說，若依據衛福部統計，失智者每月所需看護費用平均約 2.3 萬元進行估算，每年光是看護費用就將近 30 萬元，推算每年需要的保障給付金額至少要 30 萬元，若再加上其他生活開銷，金額還需要再提高。

南山人壽提醒國人，失智人口不斷攀升，應正視失智風險，沒有父母希望成為子女的負擔，提前做好保險準備才能減輕未來家庭的照顧壓力。南山人壽呼籲，長照準備不嫌早，建議民眾從青壯期起開始準備，而且越年輕投保，保費越經濟，提早部署為自己打造安穩的老年生活。

南山人壽進一步提醒消費者，投保前應審慎瞭解保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險。民眾購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。