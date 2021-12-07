安力-KY 11月營收2.53億元改寫次高 年增15%

安力 - KY(5223-TW) 今 (7) 日公布 11 月營收 2.53 億元，改寫次高，月增 30.95%，年增 15.85%，前 11 月營收 20.6 億元，年增 11.48%。安力指出，第四季爲散熱產品傳統旺季，且中國限電政策獲緩解，加上開發各種散熱產品應用成效顯現，推升營收改寫次高。

安力 - KY 新應用產品伺服器散熱零件，今年前 11 月占整體比重達約 5.7%。2021 年全球伺服器市場供不應求，雲端服務、遠距辦公、線上學習等需求強勁，但供應鏈因 IC、零組件短缺，延遲出貨，2022 年 IC 短缺問題較為緩解，將有利供應鏈運作正常化。

安力 - KY 指出，全球伺服器需求面可分三個部分，北美雲端資料中心、中系雲端資料中心與品牌業者，安力 - KY 伺服器散熱零件，主要終端客戶為北美雲端資料中心，根據 DIGITIMES Research 分析，預期 2022 年雲端資料中心業者伺服器採購力道續強，2022 美系資料中心業者 Meta、亞馬遜、Google、微軟，合計拉貨量年增近 16%，推估 Meta 等將擴大發展元宇宙等相關業務，進而擴大採購運算、儲存伺服器，以因應開發虛擬化數位內容、龐大影音資料運算等需求。伺服器散熱零件可望成為安力 - KY 明年主要成長動能之一。

新應用產品家用遊戲機部分，安力 - KY 前 11 月營收家用遊戲占比達 9.2%，也較去年同期成長。

過去安力 - KY 主要營收比重 85% 以上來自於電腦散熱產品，產品應用集中度較高。今年以來安力 - KY 致力於開發各種散熱產品應用，目前電腦散熱產品比重，排除伺服器產品已降至 76%，期許未來散熱產品比重分布更為健康。

安力 - KY 今年前三季稅後純益為 1.67 億元，年減 16.56%，每股純益為 3.77 元。