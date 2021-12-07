張志誠觀點: 航運後市- 恭喜！航海王回來了！ （航運業未來幾年仍大有可為）

12/3(五) 公布的最新 SCFI(上海航交所出口貨櫃運價指數) 再度上漲，漲幅 2.72%，創下 4,727.06 點歷史新高，過去一週航運指數更上漲 7.5% 有築底回穩情勢。

7 月時，市場預期 9 月運價會開始回檔，Q4 淡季回檔甚至更多，航運三雄股價不但腰斬還再打七折。結果，運價卻是小回大漲。6 月底時 SCFI 指數 3785.40、7 月底在 4196.27、8 月底在 4385.62。6-8 月底指數讓長榮奠定 Q3 的獲利，Q3 營收 1434.82 億、毛利 990.08 億、毛利高達 69%、税後獲利 801 億、EPS 30.27。9 月底 SCFI 再漲到 4614.10、10 月底小幅回檔最低也有 4567.28、11 月底反彈到 4601.97，一個星期不到衝到 4727.06。運價不僅沒回檔，還往上創新高。Q4 還會比 Q3 更好，而且還好很多。

全球大塞港，海運價漲聲響起

現在全球運輸供應鏈混亂，航商表示，塞港、缺船、缺櫃、缺工等供應鏈惡化問題，短期難解、艙位持續吃緊，推升全球幾乎所有航線運價居高不下。貨櫃輪近洋線漲聲響起，目前每兩個星期漲價一次，將調漲約 20~30%，美西線海運價格首破 7000 美元。至於遠洋航線，美國西岸大型港口碼頭工人新年度勞資合約談判在即，若雙方談判未果引爆工人罷工，加上趕出貨潮箭在弦上，將為供應鏈帶來變數，高運價恐又被推更高。近期又有超級變種病毒 Omicron 來襲，升高市場對疫情和供應鍊的憂慮，這些都是支撐運價易漲難跌的因素。儘管塞港終究會舒緩，但仍須要ㄧ段時間，不過明年市場需求仍強勁，預期還是維持供不應求市況。

貨櫃三雄第四季陸續有新增運力投入，有望賺到這波漲價行情。在這第四季淡季不淡，運價維持高檔下，貨櫃三雄第四季的 EPS 上看 10 元以上，2012 全年 EPS 將上看 40~45 元以上。

傳產族群也在航運股帶動下氣勢如虹，讓不少股民想問：「到底是該逃還是該買？」我認為目前航運量供需尚未平衡，要到明年才會逐漸恢復正常，預估航運股還是能續航的。

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貨櫃三雄，Q4 將海賺

10 月中航運三雄股價走出谷底反彈格局，我們推薦長榮以及陽明，後市依舊亮眼。10 月的營收再度刷新歷史紀錄 ; 其中，長榮 10 月營收再度突破 500 億元大關，來到 527 億元，陽明 10 月營收達 338.8 億元，營收也續創新高。若以長榮第 3 季 69% 的毛利率來看，單月每股 EPS 驚人。另外，陽明的新船效應，接下來的營收依舊看俏，將有望獲利繼續大躍升。

淡季連漲三週的 SCFI 運價，大陸最大貨櫃輪中遠海控，上週漲停，創下高點來本波修正最大單日漲幅，相對貨櫃三雄漲幅不大。加上，東南亞運價上週大漲 10%，高運價的太平洋線，在美國擬透過重啟排除程序，降低對大陸進口商品關稅，有助美中貿易成長。長榮、陽明都以歐美遠洋線為主力，獲利將惠。目前，長榮以及陽明都已經突破所有均線。我們的航運公司很保守，公司也已表態明年至少發放 10 元股利、殖利率 8% 以上，股價還會寂寞嗎？

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