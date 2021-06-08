LINE搶進視訊會議市場 宣布在台推出會議室功能

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2021年6月8號12點44分

社群軟體 LINE 今 (8) 日宣布升級旗下視訊通話功能，進一步推出 LINE 會議室，LINE 表示，會議室功能適用 iOS、Android、電腦版中，用戶不需預設群組，透過連結即可邀請對方加入會議，市場認為，LINE 搶進視訊會議市場，可望鞏固社群龍頭地位，並與 Zoom、Teams、Meet 等分食市場商機。

LINE 表示，過去多人視訊通話功能，需要先有一個群組或多人聊天室，因應近期視訊會議需求，將在現有視訊通話功能中，新增「LINE 會議室」，並開放可透過連結加入會議，同一個會議連結最長可以使用 90 天，可望符合長期固定會議需求。

LINE 進一步指出，會議進行時，將配有一個即時會議聊天室，可進行打字或傳送檔案，而會議聊天室僅會出現在有人點選會議連結進來時，當最後一人離開視訊會議時，會議將自動結束，相關內容也將自動消失並清除，但可在會議結束前透過截圖或 Keep 功能存取討論內容。

LINE 表示，會議室功能連結位在手機版本聊天頁面右上角，電腦版則是在主選單旁，也將保留原視訊通話既有功能，包含分享螢幕畫、模糊背景、虛擬背景、濾鏡與特效等。

LINE 會議室功能版本最低要求為 LINE iOS 與 Android 需在 10.13 以上，電腦版則需在 6.2 以上。