電話LINE推薦飆股詐騙達近百件 非法投資小心挨罰

台股熱度強強滾，近期愈來愈多民眾接獲電話、簡訊或 LINE 推薦飆股，金管會今 (29) 日表示，今年上半年接到檢舉陳情案件數近百件，有明顯增加的趨勢，投資人在投資國內外有價證券前，一定要審慎確認所作的投資或交易，是透過合法的金融機構進行；至於非法業者若不法招攬投資，小心挨罰。

證期局蔡麗玲表示，最近金管會屢屢接到投資人反映有接獲電話、簡訊或 LINE，推薦飆股、未上市櫃股票或邀請開立帳戶投資等陳情案，今年上半年接到的檢舉陳情案件數就已經達 96 件，明顯提高。

蔡麗玲呼籲，投資人在投資國內外有價證券前要停看聽，注意相關風險，並審慎確認所作的投資或交易，是透過合法的金融機構進行，以維護自身投資權益，避免發生交易糾紛時，無法獲得保障。

蔡麗玲表示，投資人可至金管會證券期貨局網頁的「防範非法證券期貨業宣導專區」，查詢金管會核准的合法證券商、期貨業、投信投顧業名單，也可以了解非法態樣及投資警訊等相關資訊，以確保投資安全。

蔡麗玲表示，業者若不法招攬，小心觸犯證交法相關法規，其中，如有涉及非法經營證券業務，依法將處 2 年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣 180 萬元以下罰金；若非法經營投信投顧，依法處以 5 年以下有期徒刑，併科 100 萬以上、5000 萬元以下罰金；若是非法的期貨商，則依法處 7 年以下有期徒刑、300 萬罰金。

蔡麗玲強調，投資人若接獲非法證券期貨業者電話、簡訊或 LINE，進行推薦股票或邀請開立帳戶投資，可檢具相關具體事證資訊，逕向警政署反詐欺專線 165、或法務部調查局陳情檢舉信箱提出檢舉，或向金管會檢舉轉請檢調單位查辦。