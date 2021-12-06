料況改善 業成11月營收104.79億元重回百億大關

觸控模組廠業成 GIS-KY (6456-TW) 今 (6) 日公布 11 月營收，隨著新品放量、料況較上月改善，單月營收重回百億元大關，達 104.79 億元，月增 12.04%、年減 7.94%，累計今年前 11 個月營收則達 1173.47 億元，年增 5.08%。

業成表示，下半年以來平板、筆電需求動能皆維持高檔，但整體供應鏈缺料狀況嚴峻，10、11 月出貨就受一定程度影響，但預期料況將逐步好轉，也將因應供應鏈變化、配合客戶需求，適時調整產品組合。

市場看好，業成今年營運動能來自蘋果 (AAPL-US) 下半年推出新款搭載自家 M1X 晶片的 14、16 吋的 MacBook Pro 筆電新機，加上上半年 iPad Pro 平板動能延續，訂單動能強勁，業成下半年營運也可望優於上半年。

展望明年，業成指出，目前訂單需求都維持高檔，出貨方面則還要關注 IC 等零組件狀況而定，此外，業成也因應客戶、生產營運需求，斥資 8.68 億元向株式會社歐利生購買機台。

因應產能需求，業成今年持續擴充成都廠平板、筆電產能，其中，上半年已投入約 50 億元擴充平板產線，下半年將再投入約 30 億元，鎖定筆電應用，預期這兩年完成擴充後，整體平板月產能將提升至 250-300 萬台、筆電也將達每月 200 萬台水準。