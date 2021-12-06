〈台幣〉美元高檔不墜 量縮小貶收27.741元

儘管美國非農就業遜預期，但市場認為，並不會改變聯準會縮減購債速度與升息進程，使得美元維持強勢格局，新台幣匯率今 (6) 日偏弱，在外資、出口商拋匯支撐下，貶幅並未擴大，呈現狹幅整理走勢，終場小貶 1.8 分，收在 27.741 元，台北及元太外匯市場總成交值縮至 11.78 億美元。

美國上周末公布匯率操縱國名單，台灣並未列入，不過，報告中提到，台灣、越南超過貿易順差、經常帳順差及匯率干預三項門檻，美方將持續與台、越協商，制定具體計畫，以解決匯率低估和外部失衡原因。

新台幣兌美元匯率今天最低來到 27.745 元，貶值 2.2 分，不過，部分外資、出口商仍進場拋匯，為台幣提供支撐力道，力抗美元買盤，終場貶 1.8 分，以 27.741 元作收，台北外匯市場成交金額 8.3 億美元，元太外匯市場成交值 3.48 億美元。

晶圓雙雄今天震盪走跌，台股早盤一度摜破 17600 點關卡，所幸在航運股挺身而出下，指數逾百跌點迅速收斂，終場小跌 8 點，收在 17688 點，驚險守住月線。外資終止連 3 買，共賣超 78.5 億元。

觀察主要貨幣表現，日圓今天貶值 0.32%，泰銖貶 0.12%，新台幣小貶 0.06%，日圓則升值 0.18%，人民幣也升 0.06%。美元指數仍站穩 96 關卡之上。