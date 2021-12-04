〈貴金屬盤後〉非農就業遠遜預期 推升黃金 但本週仍收小跌

週五 (3 日) 交易，黃金期貨價格收高，在美國非農報告顯示就業成長遜於預期後守住漲幅，但本週因觸及 7 週高點而小幅下滑。

美國勞工部公布，11 月非農就業新增 21 萬，遠遜市場預期的 57.3 萬人，也較 10 月新增就業 53.1 萬人的水準大幅下降，並創今年最低。然而，失業率則連續 6 個月下滑，自上個月的 4.6% 降至 4.2%，為疫情最低失業率，幾乎回到疫情爆發前的水準。

TIAA 銀行世界市場總裁 Chris Gaffney 表示，總體而言，非農報告的數據喜憂參半，「對 FOMC 每個人都提供了一些素材。」

Gaffney 表示，就業成長和工資增長放緩，支撐 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的觀點，即央行還需要更多數據才能執行更積極的升息政策。同時，勞動參與率上升和整體失業率下降，將支撐鷹派加快縮表腳步的想法。

鮑爾本週表示，央行認為是時候加快削減購債了。

根據週五公布的數據，基於一項單獨的家庭調查，11 月約有 59.4 萬人重新加入勞動市場，勞動參與率上升 2 刻度達到 61.8%，達到疫情爆發以來的最高水準。

Gaffney 表示，鮑爾和 FOMC 成員向來專注在實現其「就業最大化」的使命，並「一直在等待勞動參與率的上升。」

總而言之，這份喜憂參半的報告「不一定會改變 FOMC 政策的總體方向，但加速削減購債仍是討論議題，但今日的報告也鼓勵 Fed 官員在 2022 年加速升息之前，先觀望未來報告數據。」

週五公布的 ISM 服務業採購經理人指數 (PMI) 自前月的 66.7% 升至 69.1，不僅高於上月的 66.7，也續創 1997 年有紀錄以來新高。

2 月交割的最活躍黃金期貨價格上漲 21.20 美元或 1.2%，收每盎司 1783.90 美元，本週最活躍黃金下跌近 0.1%。

最活躍黃金週四下跌 1.2%，收在每盎司 1762.70 美元，觸及 10 月 12 日以來最低收盤價。

3 月交割的白銀最活躍期貨價格上漲 0.7%，收每盎司 22.481 美元，本週下跌 2.7%。

Ploutus 資本顧問公司首席市場分析師 James Hatzigiannis 表示：「由於市場擔憂通縮的可能性，黃金本週表現不好。」

「Fed 將更激進，且隨著通膨上升，央行明年可能較預期提早結束購債，這就是看不到黃金展現出通常會有的避險吸引力的原因。」

投資者繼續關注引起近期市場動盪的 Omicron 變種新冠病毒的消息。

黃金近期令投資者失望，因為投資者本來期待黃金會吸引避險買盤，並重回每盎司 1800 美元的關鍵心理水準。

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