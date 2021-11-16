長佳智能心電圖分析軟體 獲台灣TFDA醫材證

長佳智能 (6841-TE) 今 (16) 日宣布，自主開發的心電圖分析軟體通過衛福部食藥署 (TFDA) 核准，取得智慧醫材許可證，董事長陳明豐表示，此系統可自動快速辨識心率異常，有望快速導入醫療場域。

長佳智能旗下心電圖分析軟體可辨識 13 種心律特徵，包括心房顫動、心房撲動、心房早期收縮、單純雙聯律心跳特徵、完全房室傳導阻滯、房性異位節律、第一度房室傳導阻滯、竇性心律特徵、陣發性室上性心搏過速、第二度房室傳導阻滯、竇性心律過快、心室早期收縮特徵、ST 波段上升型心肌梗塞等，可快速輔助醫師進行診斷，提升醫療效率與品質。

長佳智能與中國醫藥大學附設醫院合作開發心電圖分析軟體，透過自主研發設計的神經網路架構技術，即時判讀心電圖並達到 0.97 的準確率。

陳明豐強調，心電圖分析軟體為長佳智能實現醫療 AI 落地的產品，提升急診急性心肌梗塞病人，可及早發現並接受心導管手術治療，縮短到院至灌流時間。

長佳智能深耕數位醫療領域，將人工智慧應用於醫學影像、輔助判讀、基因檢測結果分析、藥物研發等，目前已取得 4 張 TFDA、1 張美國 FDA 醫材許可證，另外有多項產品正在審查中，以及 34 件專利申請審查中。

長佳智能共有三大事業體，分別為醫療大數據、醫療 AI 軟體醫材與雲端平台，其中，醫療大數據已接獲許多國際藥廠訂單，醫療 AI 軟體醫材則向台灣與美國申請藥證中，雲端平台則是與國內多數人壽壽險公司合作，預計明年上半年將會陸續亮相。