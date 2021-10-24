台虹擴大新成長動能 透過子公司切入鋁散熱基板全製程業務

軟性銅箔基板廠 (FCCL) 台虹 (8039-TW) 積極在軟板上游外尋找重要成長動能，鎖定以塗佈核心技術延伸的鋁散熱基材，決定透過旗下博威電子赴大陸昆山設立後段壓合廠，將完成全製程自製。

台虹持股 53.86% 的博威電子，為重要子公司之一，核心業務在電子塗佈製程，2020 年營運轉盈，目前業務兩大區塊為光學膜塗佈應用於 OLED 面板，另一則是鋁散熱基板產品，去年營收 3 億元，兩大業務分布各半。

博威電子決議擴大在鋁散熱基板的投資，將投資近 1 億元在大陸昆山設立鋁散熱基板的後段壓合製程生產線，此投資設廠計畫預估將在 2022 年第四季投產。

台虹主管指出，博威鋁散熱基板產品已打入中國大陸的品牌能源車應用，未來有望持續大銷售，但過去鋁散熱基板產品由台灣廠完成前段塗佈製程後，後段的壓合則委外代工完成；在為掌握擴大銷售產品品質考量下，決定赴江蘇昆山租廠投資設立自有的後段壓合生產，完全掌握前後段製程。

目前台廠鋁散熱基板產品以騰輝 - KY(6672-TW) 銷售最出色，並打入歐美汽車及航太、軍工市場，主要應用鋁散熱基板除 LED 車燈照明，未來電動車具有大量散熱需求，包括逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，騰輝對散熱材料業績成長樂觀看待

蘋果供應鏈台虹是工研院及台灣電子材料領域等專業人才共同籌創，以軟性銅箔基板 (FCCL) 為主要生產項目。台虹身為台灣軟性銅箔積層板的領導製造商，一直以成為「亞洲地區最大的電子材料塗布製造商」為公司願景。

台虹規劃未來應用鎖定三大成長方向，包含高頻高速、快速充電，以及細線路相關多層板材料。其中高頻產品去年營收占比約 5-10%，目標今年持續提升。