晶技7月本業營收衝高 Q3挑戰38億元同步創高

晶技 (3042-TW) 今 (4) 日公布 2021 年 7 月營收爲 13.12 億元，月減 0.28%，年增 37.07%，扣除 7 月重慶營建地產交屋入帳 6300 萬，核心業務單月營收 12.49 億元創新高；前 7 月營收 89.64 億元，年增 59.15%。

晶技第二季營收 43.41 億元，來自頻率元件業務營收 35.41 億元，本業仍創新高，季增 6.94%，年增 40%；預估第三季進入市場需求旺季後，石英元件本業持續成長，且寧波廠增產產能也在本季全數開出，法人估晶技第三季頻率元件核心業務營收將挑戰 38 億元，季增 7.31%，年增 21%。

晶技上半年稅前盈餘 18.19 億元，每股稅前盈餘 5.87 元。日系外資昨日發表報告，再度調高晶技 2021-2023 年獲利預估 7-9%，評等「買進」，目標價從 130 元拉升至 146 元，是日系外資第七度調高晶技目標價。

日系外資主要看好晶技核心頻率元件業務成長，受惠 5G、電動車、WiFi 6、物聯網及 ADAS 新規格需求強勁，且第三季進入蘋果產品需求旺季，推升晶技今年第三季起業績向上。

日系外資預估，晶技今年每股純益 9.7 元，2022 年可達 10.28 元，2023 年 11.3 元，且這 3 年整體毛利率都將維持在 37% 以上歷史高檔。

晶技地產收入來源是重慶廠區旁住宅開發案，配合地方開發需求而進行，2012 年與原取得 70 畝的重慶廠區建廠，在毗鄰的 30 畝基地興建住宅，投入興建完成後，第二季起交屋入帳，A、B 兩棟交屋金額入帳，4 月開始入帳 4.01 億元，5 月入帳 2.99 億元、6 月及 7 月各入帳 9900 萬元及 6300 萬元。

晶技重慶地產目前仍有 19 樓高的 C 棟大樓預計在 9 月開始銷售，除保留晶技本身廠區自用需求，估有 11 層樓可售，預計售金額估 2.8 億元，就整體建案的銷售毛利率來看，預估毛利率為 32%。