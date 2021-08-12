晶技上半年獲利大增1.48倍 EPS 5.01元

晶技 (3042-TW) 今 (12) 日公布最新財報，上半年稅後純益 15.52 億元，賺回逾半個股本，年增 1.48 倍，每股純益 5.01 元，依晶技最新接單及產能狀況來看，全年將賺回超過 1 個股本，並超越日前外資對晶技今年每股純益 9.7 元的預估。

晶技第二季營收 43.41 億元，毛利率 36.53%，季增 0.38 個百分點，年增 6.68 個百分點，單季稅後純益 9.2 億元，創新高，季增 45.65%，年增 1.49 倍，單季每股純益 2.97 元。

晶技上半年營收 76.52 億元，毛利率 36.37%，年增 14.08 個百分點，稅後純益 15.52 億元，創歷年同期新高，年增 1.48 倍，每股純益 5.01 元。

晶技也公布 7 月自結，營收 13.12 億元，稅前盈餘 3.54 億元，年增 1.22 倍，每股稅前盈餘 1.15 元；累計前 7 月營收 89.64 億元，稅前盈餘 21.73 億元，年增 1.6 倍，每股稅前盈餘 7.02 元。

晶技第二季營收包括部分地產收入，來源是重慶廠區旁住宅開發案，4 月入帳 4.01 億元，5 月 3 億元、6 月及 7 月各入帳 1.5 億元，合計 10 億元：但 6 月交屋不順，僅認列 9900 萬元。

晶技第二季營收 43.41 億元的營收中，來自頻率元件業務營收為 35.41 億元，本業仍創高，季增 6.94%，年增 40%；第三季進入市場需求旺季，石英元件本業將持續成長，且寧波廠增產產能也將在第三季全數開出。

晶技目前仍有重慶 19 樓高的 C 棟大樓將在下半年開始銷售，除保留晶技本身廠區自用需求，估有 11 層樓可售，預計 2021 年下半年開始銷售，銷售金額估 2.8 億元，就整體建案的銷售毛利率來看，預估毛利率為 32%。