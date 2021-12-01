三大法人同步轉買 外資、投信聯手買聯電、賣華航

台股今 (1) 日無畏新型變種病毒的不確定性以及美國聯準會態度偏鷹的壓力，盤中墊高向上，指數終場大漲 158.23 點，以 17585.99 點作收，收復月線位置，三大法人同步買超，合計在集中市場買超近 105 億元，其中，外資和投信聯手買超聯電、賣超華航。

三大法人今日均呈買超，其中，外資買超 84.34 億元，投信買超 1.17 億元，為連 3 買，而自營商轉買 19.42 億元，終結連 4 賣。

外資今日積極進場回，買超前 10 大標的依序有聯電達 4.9 萬張，中鋼 1.2 萬張，長榮航 1.1 萬張，金像電和中信金均逾 9400 張，合晶和友達均在 8800 張上下，旺宏 7000 餘張，宏達電 5800 張，建漢則有 5300 張。

而外資單日賣超以新光金 2.6 萬張最多，其次為大同 2.1 萬張，宏碁 1.2 萬張，金寶、華航和臺企銀均遭賣 9000 張上下，元大金和菱生均遭賣 8500 張左右，華邦電 7500 張，陽明也有逾 6000 張。

投信買超前 10 大標的分別為元大金、宏碁均超過 8000 張，聯電 7000 餘張，合晶近 3000 張，金像電、華邦電均逾 1400 張，緯創和英業達均逾 1200 張，仁寶、友達也在 1100 張上下。

投信賣超前 10 大標的則分別有開發金 4000 餘張，旺宏 2600 張，晶宏 2000 張，台半、長榮、可成和同欣電均在 1600 張左右，永豐金近 1500 張，華航超過 1100 張，日月光投控約 900 張。

統一投顧認為，台股技術面中多格局未變，從過去經驗來看，疫情的干擾都屬於短暫效應，考量最近 10 年台股 12 月指數上漲機率高達 9 成，可望帶動股市信心。