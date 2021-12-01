〈焦點股〉聯發科大漲收復所有均線 集團股九暘、亞信直奔漲停

IC 設計千金股今 (1) 日激情褪去，普遍遭到調節，不過，聯發科 (2454-TW) 扛起多頭大旗，強勢大漲逾半根停板，站穩千元並收復所有均線，泛聯發科集團的九暘 (8040-TW)、亞信 (3169-TW) 直奔漲停，晶心科 (6533-TW) 勁揚逾 5%，其他 IC 設計股也都表現活蹦亂跳。

聯發科先前公布最新 5G 旗艦級晶片天璣 9000，為全球首顆採用台積電 (2330-TW)4 奈米製程生產的 5G 晶片，並採新一代安謀 Armv9 架構 CPU，高通近期也推出旗艦 5G 行動平台 Snapdragon 8 Gen1，較勁意味濃厚，聯發科董事長蔡明介指出，低功耗是聯發科強項，未來 10 年將持續領先對手。

聯發科昨天遭到外資、投信聯手調節，今天又吸引資金進駐，漲勢進一步放大，午盤強漲近 6%，最高來到 1070 元，不僅站穩月線，更直接收復 5、10 日線，交投熱絡。

聯發科集團子公司同樣獲買盤青睞，九暘午盤前衝上漲停板，達 78.5 元，亞信午盤後漲幅也擴大，直接攻上漲停價 269.5 元，晶心科大漲超過 5%，最高來到 589 元，揚智上漲逾 2%，最高來到 34.95 元。

IC 設計股今天人氣高漲，驅動 IC 大廠聯詠盤中勁揚逾 3%，最高來到 482.5 元，站回所有均線之上，敦泰、天鈺、矽創上漲 2-4% 不等。USB4.0 概念的偉詮電一度亮燈漲停，創惟、安國漲勢也都相當凌厲。