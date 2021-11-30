蔡明介：聯發科低功耗技術未來10年持續領先對手

聯發科 (2454-TW) 今 (30) 日舉辦第四屆「智在家鄉」數位社會創新競賽頒獎典禮，董事長蔡明介指出，因應氣候變遷，未來持續推出低功耗產品，達到減碳目標，並強調低功耗是聯發科強項，將在未來 10 年持續領先對手。

蔡明介表示，隨著越來越多跨世代團隊，結合創新奇想和數位科技，並付諸行動改造家鄉，讓在地生活環境更友善而美好，他也提醒，未來如何加速結合創新、科技、人才與執行力，讓家鄉朝永續邁進，是重要課題。

聯發科補充，「智在家鄉」是台灣最大規模的社會創新競賽，本屆參賽團隊數量高達 455 隊，組隊人數超過 1800 位，稿件遍佈全台超過 200 個鄉鎮，三項成果都創下歷年參賽新高。

本屆關切地方所觸及領域也更廣泛，包括環境生態、運動發展、醫療保健、地方創生、災害預防、高齡友善及智慧農業等，最後評選入圍的 21 組隊伍，橫跨 11 種領域，反映社會創新多元發展且跨領域的樣貌。

蔡明介認為，先前為鼓勵參賽者付諸行動，已提供專業輔導或獎勵金的落地計畫，展望未來，為因應全球暖化．氣候變遷，鼓勵人人身體力行，下一屆 (第五屆) 智在家鄉，希望能吸引到更多團隊以創新方式提出「邁向淨零碳排 (Net Zero Carbon)」相關的提案，期待愛鄉的有志之士能與具更多面向技術的科技人才積極合作，以創新提案及科技工具減少碳排，為環境永續盡一份心力。