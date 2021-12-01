年終高股息盤點！0056人人愛、00713大戶愛 明年就存這兩檔

今年高股息 ETF 除息秀已落幕，包含元大高股息 (0056-TW)、國泰永續高股息(00878-TW)、元大高息低波(00713-TW) 等今年以來大增超過 1 萬人，其中 0056 增逾 20 萬人，來到 56 萬人，蟬聯高股息 ETF 人氣王，且人均投資近 20 萬元名列第二；高股息 ETF 績效王 00713 則以每人平均投資逾 30 萬元，榮登存股大戶最愛 ETF！

回顧今年高股息 ETF 表現，0056 以連配 11 年和連填 11 年的輝煌紀錄，吸引廣大存股族競相投入，規模衝破千億，近一個月受惠成分股中的面板與航運族群反彈，0056 強漲逾 6%，近月績效稱冠高股息 ETF，00713 則以連續三年配息金額再成長，今年配發 3.15 元更是一舉達到 7% 配息率，搭配年漲近三成的亮眼績效，深受存股大戶喜愛。

展望來年，存股達人表示 0056 和 00713 仍然是最適合存股領息的高股息 ETF。今年多數台灣企業繳出卓越財報成績，企業獲利頻頻登高，明年配息相當值得期待，不過優質台股眾多，存股族難以逐一審視挑選高息股，以預期未來一年最高股息率作為篩選依據的 0056 就能協助存股族避開單一個股投資風險，又能掌握 30 檔明年預估最高配息率的股票。

在美國有一檔 ETF 成分股以股息年年成長公司為主，今年以來吸引超過 20 億美元資金流入，即將晉升百億美元 ETF，凸顯高股息策略不論國內外均獲投資人青睞，但這檔 ETF 今年以來績效卻落後 S&P500 指數近 5%。在台灣也有一檔配息年年成長的高股息 ETF，且今年以來績效狂勝大盤 7%，同時配息率也是 7%，那就是「神 7」ETF 元大高息低波 (00713-TW)。

存股達人建議資金充沛的存股族，除了將今年的股息再投入之外，更可以將手上資金各半配置於 0056 和 00713，藉由兩種投資策略掌握跨產業績優股的豐厚股息；資金有限的小資族則可以將每月薪資的一到三成，定期定額投資 0056 或 00713，待年終獎金入帳後再分批買入，穩健累積單位數，共同參與明年高股息 ETF 除息盛會！

表、0056 蟬聯台股高股息 ETF 人氣王，00713 人均投資逾 30 萬元大戶最愛！