〈中經院發布PMI〉11月PMI連2升 未來半年展望止跌回穩

中華經濟研究院今 (1) 日公布 11 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 較上月回升 1.2 個百分點至 59.5%，呈現連 2 升，過去數月的趨緩狀況已見緩和，而未來六個月展望指數在連 3 月擴張速度趨緩後，回升 3.7 個百分點至 57.9%，反映在全球經濟持續回穩下，外需動能維持熱絡。

11 月 PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產和人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨也呈現擴張。

圖：中經院提供。

而六大產業全數回報 PMI 擴張，依擴張速度排序為電力暨機械設備產業 (60.8%)、食品暨紡織產業 (60.4%)、電子暨光學產業 (60.2%)、化學暨生技醫療產業 (59.0%)、交通工具產業 (57.1%) 和基礎原物料產業 (53.7%)

其中，新增訂單指數回穩 3.3 個百分點至 60.1%，生產指數在連續 3 個月擴張速度趨緩後，回升 4.6 個百分點至 60.5%；人力僱用指數也續揚 1.0 個百分點至 56.2%。

而儘管供應商交貨時間指數已連 13 個月維持在 60.0% 以上上升，但上升速度仍持續趨緩，續跌 1.3 個百分點至 64.4%。

存貨連 11 個月呈現擴張，惟指數同樣回跌 1.5 個百分點至 56.5%。

另外，製造業未來六個月展望指數在連續 3 個月擴張速度趨緩後，回升 3.7 個百分點至 57.9%。