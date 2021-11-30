台股漲近百點 外資變臉轉賣 三大法人大賣185.3億元

美股周一全面反彈大漲，激勵台股今 (30) 日同步強彈，由電子雙雄領軍電子權值股上攻，傳產股則由航運族群揚帆帶動，上漲 99.67 點，收在 17427.76 點。三大法人合計賣超 185.3 億元，其中外資反手轉賣、大賣 166.86 億元 。

加權指數今天成交值擴增至 4391.29 億元。觀察資金變動情形，外資今日轉賣超 166.86 億元；投信小幅買超 4.61 億元；自營商賣超 23.08 億元。三大法人合計賣超 185.3 億元。

觀察電子權值股表現，台積電 600 元關卡得而復失，小漲 0.51%，收 596 元；聯電受長約價格調漲消息激勵，勁揚超過 2%，矽力 - KY 也上漲近半根停板，台達電、日月光投控同步收紅，鴻海則以平盤作收，聯發科表現疲弱，小跌 1.94%。

PCB 族群重獲青睞，敬鵬狂飆漲停，南電、欣興大漲超過 7%，定穎勁揚逾 4%，銘旺科、健鼎、景碩、金像電、華通表現也都不俗。

運輸族群方面，航空雙雄歷經前幾日回檔，股價強彈，長榮航大漲 6%，華航也漲逾 5%；航海王同歡慶，台驊投控、新興均漲逾半根停板，陽明、慧洋 - KY 等多檔個股也有超過 3% 的漲幅。

法人指出，短線台股走勢震盪，上檔壓力看五日線與月線，預期短線中小型電子股輪動將成盤面主流。

