〈陸港盤後〉炒底 恒指結束連三黑 收高0.78%

日本鎖國，再加上歐美高通膨問題持續，聯準會主席一改之前暫時性通膨言論，直言高通膨將持續下去，縮減購債應加速進行，利空消息打壓歐美股市，而周三 (1 日)A 股三大指數紛紛開低，早盤陸股呈現弱勢整理格局。

不過氫能源概念股上漲，而疫情問題帶動起遊戲、軟體類股走勢，拉抬三大指數於尾盤時段觸底回升，上證收盤更一舉翻紅。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.15 兆元，較前一個交易日減少人民幣 754 億元，連續第 29 個交易日成交金額突破兆元水準。

港股方面，今日港股走勢意外強勢，即便歐美、A 股走勢疲弱，但近期持續破底的恒指在開高後仍持續走揚。地產與科技類股出現反彈，再加上資金回流電動車概念股，帶動投資人炒底氛圍。

同時港股在昨日重挫後，恒指股價淨值比跌破 1，在過去只有在 1998、2015 及 2020 年發生過，均是長線買點時機，因此刺激低接買盤進場。

不過，仍有分析師提醒，恒指股價淨值比雖然跌破 1，但本益比與過去那三年比較仍遠遠超出，因為現今恒指成份股結構已經大幅改變，過去是地產與金融掛帥，現在則是科技類股當道，所以低股價淨值不見得是止跌訊號，本益比仍是有再向下修正的空間。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.36%，報 3576.89 點；科創 50 指數下跌 1.3%，報 1456.48 點；深證成指小跌 0.01%，報 14794.25 點；創業板指收黑 0.64%，報 3473.37 點。

恒生指數上漲 0.78%，報 23658.92 點、恒生科技指數上揚 0.5%，報 6058.8 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 30 億元，其中滬股通買超人民幣 30 億元，深股通只買超人民幣 「87 萬元」。

法人觀點

安信證券認為，進入 12 月，A 股風險與機遇並存，目前機遇大於風險。股票配置方向上，一是提早佈局明年景氣良好的產業，特別是有機會受惠於政府政策的族群，例如以寧德時代為中心的概念股，以及中小型成長、元宇宙等高彈性方向。第二是估值合理的下游消費類股。類股關注重點放在太陽能、新能源汽車、半導體、電腦、元宇宙、白酒、快遞等。

