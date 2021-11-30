台積電首創廢棄物智能追蹤系統 查核效能提升65倍

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 持續強化廢棄物生命週期管理流程，啟動「廢棄物智能追蹤系統 (S.W.I.F.T)」，協助廢棄物處理廠商轉型升級，以人工智慧技術取代現場抽查，截至 11 月，已導入 4 種不同類型廢棄物處理廠商，處理廠內貯存及處理查核次數更提升 65 倍。

台積電繼攜手環保署打造業界首座全自動化廢棄物申報平台、搭配專屬 GPS 衛星清運車隊系統，年省 90% 人工作業時間、24 萬張紙，並參與環保署記者會一同推廣至業界後，為提升廠商永續能力，進一步啟動「廢棄物智能追蹤系統」。

台積電一年超過 4 萬次廢棄物清運出廠，並委由廠商處理，過去主要以人工查核方式進行追蹤，為有效提升查核效率，台積電去年啟動 S.W.I.F.T 建置計畫，全面掌握廢棄物處理流程。

除以 S.W.I.F.T 強化廢棄物處理廠內的遠端追蹤效能，台積電同時新增「再利用產品流向雲端回報平台」，要求廠商逐筆回報再利用產品運送及流向資料。

透過精進管理廢棄物清運、處理、再利用產品運送及流向三大處理環節，台積電建立廢棄物全履歷智能化管理，將於明年底導入 S.W.I.F.T 至第 5 種類型的試行代表廠商、2023 年全面推展至逾 60 家廢棄物處理廠商，預計可年省 1.3 萬小時人力查核時間。

