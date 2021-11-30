台股尾盤爆千億巨量 漲99點收17427點 月線連2紅

美股費半指數大漲逾 4%，帶動台股電子族群今 (30) 日強彈，IC 設計、PCB、板卡匯集資金，航運股也獲多頭青睞，激勵指數一度勁揚逾 200 點，勇闖 17500 點，但 MSCI 季調盤後生效，尾盤爆出逾 1173 億元巨量，指數漲幅收斂，上漲 99.67 點，收在 17427.76 點，沒能站穩月線，成交值達 4391.29 億元。台股月線連 2 紅，累計 11 月上漲 440 點。

櫃買指數則上漲 2.45 點或 1.09%，收 226.29 點，成交值達 1463.84 億元，上市櫃成交值合計 5855 億元。

市場傳聯電將啟動新一波長約漲價，漲幅約 8-12% 不等，激勵股價一度漲逾 4%，最高來到 65.2 元，尾盤漲勢收斂收 63.7 元；台積電早盤站上 600 元大關，但買盤無力追價，終場小漲收 596 元；台達電、日月光投控、宏碁、微星等電子指標股也表現不俗；聯發科賣壓出籠，終場跌近 2%，險守千元。

IC 設計千金股持續成為買盤焦點，股后信驊最高攻抵 3435 元，改寫新天價，終場大漲近 7%，收 3365 元，股王矽力 - KY、譜瑞 - KY、祥碩均在盤上表現，此外，富邦媒喜迎雙 12 網購大檔，營運樂觀看待，股價強彈逾 7%，世芯 - KY 一度重挫逾 3%，終場翻紅小漲驚險站回千元。

航運股方面，波羅的海綜合指數 (BDI) 周一漲逾 4%，創近 2 個月來單日最大漲幅，貨櫃雙雄持續吸引資金進駐，其中陽明大漲 5%，其他包括新興、台航、台驊投控、四維航、慧洋 - KY 等，漲勢都相當凌厲；隨著變種病毒 Omicron 擔憂減緩，航空雙雄股價回神，華航、長榮航終場勁揚 5-6%。

ABF 載板三雄買氣強強滾，南電、欣興強漲逾 7%，雙雙改寫歷史新高，終場分別收在 626、228 元，景碩也有 2% 以上的漲幅；隨著全球車廠供應鏈壓力漸緩解，加上電動車快速成長，帶動 PCB 廠出貨顯著增加，今天在買盤追捧下，敬鵬直奔漲停，達 36.6 元，創 7 個月新高，泰鼎 - KY 同步亮燈漲停，衝上 114 元，改寫天價。