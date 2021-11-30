〈台股盤中〉電金傳齊揚 一度強彈200點拚站穩月線

美股周一全面反彈大漲，激勵台股今 (30) 日同步強彈，早盤一度大漲超過 200 點，衝上 17500 點，電子雙雄領軍電子權值股上攻，傳產股則由航運族群揚帆帶動，金融股也穩盤助攻，盤中漲幅雖稍微收斂，但仍維持超過 150 點，挑戰站穩月線，預估今日成交量約 3400 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤股價衝高，重回 600 元關卡，盤中漲幅收斂，朝平盤靠攏，聯電受長約價格調漲消息激勵，勁揚超過 3.5%，矽力 - KY 也上漲逾 3%，台達電、日月光投控漲幅超過 1%，鴻海則大漲近 1%，聯發科表現疲弱。

PCB 族群重獲青睞，敬鵬狂飆漲停，南電、欣興大漲逾半根停板，定穎勁揚逾 4%，金像電、華通、景碩表現也都不俗。

記憶體族群在市況轉佳下，獲資金追捧，華邦電、鈺創大漲半根停板，南亞科、晶豪科也漲逾 3%；IC 設計族群仍為多頭聚集地，通嘉亮燈漲停，致新、矽統、揚致、尼克森漲幅都超過 4%。

運輸族群方面，航空雙雄歷經前幾日回檔，股價強彈，長榮航大漲 6%，華航也漲逾 5%；航海王表現也不俗，台驊投控、新興均上漲 6%，陽明、慧洋 - KY 等多檔個股也有超過 3% 的漲幅。

法人指出，短線台股走勢震盪，上檔壓力看五日線與月線，預期短線中小型電子股輪動將成盤面主流。

