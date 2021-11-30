日本公布國勢調查終值 總人口減0.7%、經濟活動人口減3%

日本總務省在週二 (30 日) 公布 2020 年 10 月實施的「國勢調查」終值。日本截至 2020 年 10 月 1 日的總人口數 (含外籍人士) 達 1 億 2614 萬 6099 人，自上次 2015 年實施的調查以來減少 94 萬 8646 人，連續 2 次呈現衰退。

當中，經濟活動人口 (15 歲至 64 歲) 減少 3% 至 7508 萬 7865 人，和 5 年前相比減少 226 萬 6232 人，14 歲以下兒童人口減少 6% 至 1503 萬 1602 人；另一方面，65 歲以上人口則增加 7% 至 3602 萬 6632 人，可明顯觀察到日本社會少子高齡化的現象。

由於人口數量減少，如何提升經濟活動人口的工作效率也就成為重要議題，必須思考如何透過多元化的工作方式來促進就業，並從國外引進勞動人口來舒緩勞動力的不足。

戶數方面，由於獨自一人生活的人數增加，總戶數達 5570 萬 4949 戶，創下歷史新高；其中單人戶高達 38% 有 2115 萬 1042 戶，這也是日本高齡人口「孤獨死」等社會問題的隱憂。

日本全國行政區共 47 個都道府縣當中，有 39 個道府縣出現人口減少情形，其中減少率最高的是秋田縣 (6.2%)。

日本有 10 個縣的人口更低於 100 萬人，其中包含秋田縣、福井縣、山梨縣、和歌山縣、鳥取縣、島根縣、德島縣、香川縣、高知縣、佐賀縣。

而人口最多的則是東京都的 1404 萬 7594 人，其次為神奈川縣的 923 萬 7337 人。