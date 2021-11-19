輝瑞與美國政府簽署新冠口服藥採購協議 價值約53億美元

輝瑞周四（18 日）表示，已與美國政府簽署一份 52.9 億美元的採購協議，將提供 1,000 萬份療程新冠口服藥 Paxlovid。

該筆交易規模約為美國政府與 Merck 簽署供應新冠口服藥合約金額的兩倍，不過輝瑞的新冠口服藥每個療程價格為 530 美元，較 Merck 約 700 美元的療程還便宜。輝瑞的口服藥一次療程為 5 天內服用 30 顆藥丸，而 Merck 則是 5 天內服用 40 顆藥丸。

輝瑞表示，若口服藥獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急授權使用，最早將於今年開始交付 。

根據輝瑞實驗數據，其口服藥 Paxlovid 在確診後 3 至 5 天內開始服藥治療持續 5 天，可將染疫住院或死亡風險降低 89%。

輝瑞表示，預計到下個月底將生產 18 萬份療程的藥物，約 540 萬顆口服藥，到 2022 年底將生產至少 5,000 萬份療程的藥物，約 15 億顆口服藥。

到目前為止，美國政府已斥資 22 億美元購買 Merck 的 310 萬份療程藥物，並且未來有權再購買 200 萬份療程的藥物。

美國衛生及公共服務部（United States Department of Health and Human Services）部長 Xavier Becerra 表示，一旦 FDA 核准授權，這項協議將有助確保美國人民可取得數百萬劑口服藥。

Becerra 說，雖然預防新冠病毒的疫苗仍是最優先順序，但擁有讓民眾可以避免重症住院的救命藥也是相當重要。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 股價小跌 0.16%，每股暫報 50.78 美元，Merck(MRK-US) 股價下跌 0.31%，每股暫報 82.33 美元。