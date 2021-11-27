〈能源盤後〉omicron病毒株來勢洶洶！WTI暴跌13% 摜破70元關卡

週五 (26 日) 交易，原油期貨價格摔至 11 週低點，在南非爆發新變種 COVID-19 病毒後，WTI 原油價格收低於每桶 70 美元。

交易者在週四美國感恩節過後拋售原油，係因擔心新變種病毒可能引起封鎖以及對商業和消費者活動的限制，而打擊燃料需求。

分析師也權衡了此發展是否會導致 OPEC + 下週開會時做出放緩增產計畫的決定。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格大跌 10.24 美元或 13.1%，收每桶 68.15 美元，為最近月契約自去年 4 月 20 日以來最大單日下跌金額。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 9.5 美元或 11.6%%，收每桶 72.72 美元，為去年 4 月 21 日以來最大單日跌幅。

由於感恩節後的週五，交易時段縮短 1 小時，分析師認為這樣假期交易環境也是放大價格波動的原因之一。

WTI 原油和 Brent 原油均創 9 月 9 日以來最低收盤價。

南非近日新冠病例激增，在發現當地一種具高度突變的 COVID-19 變種病毒後，原油價格下跌，美股、歐股和亞股也同步重挫，投資者趕忙將資金投入黃金、美國公債和其他被視為避險工具的資產，例如日圓。

一些分析師認為，過度拋售了。價格期貨集團分析師 Phil Flynn 報告中表示：「交易者把對於新病毒株的恐懼置於現實之上。儘管我們該嚴肅以待，但油價樓地板應該在 72 美元區域。」

「市場擔心今日美國交易量會很清淡，市場看起來是領先於風險，儘管我們還不清楚這新變種病毒株可能有多可怕。」

12 月交割的汽油期貨價格下跌 12.5%，收近每加侖 2.0294 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 12.1%，收每加侖 2.0945 美元。

WHO 將其稱為「omicron」變種，在曾經造訪南非的波札那和香港遊客身上發現該病毒株。WHO 週五召開了緊急會議以評估該變種病毒，目前科學家尚不確定其致命性以及傳播力程度。

但科學家們表示，它是迄今為止變異程度最高的病毒株，這可能使其比夏秋時期困擾美歐的 delta 變種病毒更容易傳播。

各國已啟動預防措施，例如英國自週五起停止來自南非和其他 5 國的旅客入境。omicron 變種病毒出現之際，歐洲也正面臨疫情復燃，許多國家病例激增，例如經濟強國德國。奧地利已經鎖國，而其他國家也接連推出限制措施。

OANDA 高級市場分析師 Jeffrey Halley 表示：「這場因病毒引起的拋售會怎麼演變，以及 WHO 對其關注程度，交易者盤算的都 是下週 OPEC + 會議可能發生什麼變化。」

「在增產過程中，OPEC + 一再表示增產需要謹慎，因為他們擔心新冠病毒疫情復發會侵蝕石油需求。」

美國和其他國家政府先前曾呼籲 OPEC + 擴大增產，但 OPEC + 置若罔聞，引起美國在內的幾個國家協調釋放戰略石油儲備 (SPR)，市場就已在質疑，OPEC + 是否會因此在下週會議上取消增產。

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