交通部與北市達共識 基隆捷運汐東線延伸環狀線東環段

基隆捷運路線問題引發中央地方紛爭不斷，交通部長王國材今 (26) 日與台北市長柯文哲會面，雙方達成共識，未來汐止東湖線將延伸到北捷環狀線的東環段；基隆市長林右昌表示，樂見主線確定，整個路網連結後，將可改善內湖塞車問題。

王國材今天前往北市府拜會柯文哲，採閉門會議形式進行，王國材指出，雙方做了很多溝通，柯市長認為汐東線要延伸到北捷東環段，才會有效果，交通部表態支持，整體基隆捷運路線，北北基與中央已取得共識。

王國材表示，交通部鐵道局與台北市捷運局，將會針對細部項目做討論，希望儘速進行後續的行政程序。媒體詢問，12 月是否能定案？柯文哲指出，大方向確定，細部須經幕僚很多研究，專業討論還要很久。

根據交通部規劃，基隆捷運第一階段優先推動南港到八堵，採 LRRT 中運量捷運系統，結合汐東捷運，共用社后機廠；台北端配合東區門戶計畫，採地下延伸南港站。

另外，配合基隆河谷廊帶發展、大汐止產業發展策略，基隆及新北市府所提北五堵 - 八堵段及汐科 - 北五堵段優化深入市區，將服務更多民眾。

林右昌下午出席活動也表示，很高興北市與交通部對談達成共識，他指出，基捷對北北基桃的大台北首都生活圈都會機能有很大貢獻，未來銜接三鐵共構的高鐵南港車站、文湖線及環東線，就可直達內湖，基隆人、汐止人不必飽受塞車之苦，也可解決部分內湖塞車問題，一舉多得，期程上應不會有影響。