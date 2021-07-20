市場預計澳洲央行縮減購債恐延後 澳幣持續下挫

澳洲央行 (RBA) 周二 (20 日) 公布 7 月份會議紀要，暗示 9 月後會考慮縮減量化寬鬆購買，但由於澳洲疫情升溫，經濟學家普遍認為，相較於減碼購債，未來澳洲央行更可能被迫增加購債。

在消息面反覆之下，澳幣兌美元下挫，至台北時間下午 13:16，報 0.7325，跌 0.25%，早前一度跌逾 0.3%，並創去年 11 月以來新低。

澳洲央行在兩周前的會議上宣布，它將微量減碼量化寬鬆計畫規模，以反映一段時間以來經濟的強勁成長，但隨後疫情再次升溫，全國兩大城市都採取防疫封鎖，造成縮減購債是否仍要推動的爭辯。

高盛周二發布報告認為，由 7 月的會議紀要，董事會有意減少購債，將重心置於殖利率曲線控制 (YCC)，不過由於通膨及就業仍遠低於目標，使相關行動存在爭論。

高盛強調，近期的報導顯示，如果雪梨和墨爾本的防疫封鎖延長，央行可能會彈性改變決策。

高盛說，基於 Delta 變種病毒持續向澳洲其他地區擴散，預計 8 月的澳洲央行會議，將撤銷先前的收緊決策，繼續以 50 億澳元的速度購買債券，至 11 月才可能開始縮減。

西太平洋銀行 (Westpac) 更認為，9 月時澳洲央行將會增加購債規模，至每周 60 億澳元，再於 11 月檢討。

澳洲央行在會議紀要承認，「最近新冠病毒的爆發和由此導致的封鎖措施，帶來了額外的不確定性」，但同時也表示，「至今為止的經驗是，一旦疫情得到控制、限制措施放鬆，經濟就會迅速反彈。」