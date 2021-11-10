〈華碩法說〉Q3每股賺15.3元 前三季EPS 43.8元賺逾四股本

華碩 (2357-TW) 今 (10) 日公布第三季財報，在通路庫存回補需求帶動下，筆電需求強勁，加上業外挹注，連兩季大賺百億元，第三季純益 113.3 億元，季減 0.35%、年增 7.82%，為單季次高，每股純益 15.3 元，持平上季，前三季則已賺逾四個股本，每股賺 43.8 元。

華碩第三季品牌合併營收 1300.91 億元，季增 8.07%、年增 8.76%，毛利率 18.58%，季減 2.85 個百分點、年增 0.89 個百分點，營益率 8.3%，季減 2.85 個百分點、年增 0.89 個百分點，稅後純益 113.3 億元，季減 0.35%、年增 7.82%，每股純益 15.3 元，持平上季。

華碩累計前三季品牌合併營收達 3585.71 億元，年增 33.4%，毛利率 20.57%，年增 3.61 個百分點，營益率 10.01%，年增 3.64 個百分點，稅後純益 324.91 億元，年增 94.4%，每股純益 43.8 元，前三季就賺逾四個股本，也賺贏去年全年。

業外方面，華碩第三季業外獲利 42.56 億元，除利息、匯兌收益外，現金股利收入高達 28.18 億元，加上轉投資亞旭虧損也較第二季收斂，第三季虧損降至約 1.8 億元。

產品營收比重方面，華碩第三季個人電腦 68%，零組件、手機則各占 30%、 2%，依出貨地區來看亞洲占 47%、歐洲占 32%、美洲則占 21%。

華碩今日也宣布最新創作者筆電 ASUS ProArt Studiobook 16/Pro 16 正式上市，為本季營運再添動能，並攜手中華郵政擴大「再生電腦數位培育」計劃，透過回收逾 2800 台二手電腦，整修後媒合捐出 200 部再生電腦，縮減偏鄉數位落差。