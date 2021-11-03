網家Q3獲利年增逾1成 EPS 0.65元

網路家庭 (8044-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，單季稅後純益 7489 萬元，年增 10.59%，每股純益(EPS)0.65 元，累計前三季稅後純益 2.75 億元，年增 23.19%，每股純益 2.37 元。

網家第三季合併營收 114.1 億元，年增 10.64%，營業毛利 13.77 億元，年增 17.37%，毛利率 12.07%，年增 0.69 個百分點，營業利益 6177 萬元，年增 51.56%，營益率 0.54%，年增 0.14 個百分點，稅後純益 7489 萬元，每股純益 0.65 元。

網家前三季合併營收 346.33 億元，年增 10.7%，營業毛利 40.61 億元，年增 11.55%，毛利率 11.73%，年增 0.09 個百分點，營業利益 3.02 億元，年增 21.73%，營益率 0.87%，年增 0.08 個百分點，稅後純益 2.75 億元，年增 23.19%，每股純益 2.37 元。

網家指出，持續整合集團資源，從物流、支付、服務到跨境服務等，積極串聯與延伸生態圈，長期的布局在第三季陸續顯成果。

網家進一步說明，旗下 Bibian 比比昂接續今年與 SGHGLOBALJAPAN、國際知名電商平台運營商 Cafe24Japan 合作後，近來更宣布與日本最大二手交易平台 Mercari 串接，前三季合併營收年增 160%，顯示跨境電商成長動能強勁。

另一方面，網家透過投資廿一世紀數位科技參與「先買後付」(BNPL) 模式的經營，並策略結盟網路投保平台「易安網」拓展數位投保業務。

展望後市，網家指出，藉由不斷與各產業合作，滿足用戶積點和行動支付使用需求，，目前 Pi 拍錢包用戶數已累積超過 120 萬，且合作店點達 38 萬個，期許未來在 FinTech 上的布局將為集團增添助益。