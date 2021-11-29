特別股中長期投資價值浮現 可逢低布局

美國聯準會 (Fed) 縮減購債預期，加上新冠疫情、供應鏈問題及通膨疑慮未解，投資人情緒較為觀望，美國 10 年期公債殖利率呈現震盪緩升，特別股 * 於 10 月份窄幅變動。柏瑞投信表示，近期 Fed 宣布啟動縮債，美債殖利率震盪，使得部分資金暫時流出特別股資產，不過特別股的基本面並未改變，且特別股擁有平均相對較佳信用評等和較高殖利率的優勢，市場短期修正反而提供中長期進場布局的機會。

柏瑞投信 2021 年 10 月「洞悉特別股」報告指出，美債殖利率近期呈現緩步走升，特別股殖利率接近持平在 4.11%，在美債殖利率走揚的背景下，10 月份特別股與公債之信用利差再收窄至 296 個基本點，不過與近年低位相比仍有距離，且於 10 月份仍持續吸引資金流入。

特別股良好的基本面並未改變

近期特別股震盪因受 Fed 減債消息影響而資金短暫流出，不過柏瑞投信指出，以過去經驗來看，每次資金暫時性流出特別股資產後，反而提供逢低布局的契機，主因特別股指數的平均信評 BBB 較佳，且可提供長期息收機會，預期終將吸引資金回流。此外，受惠於疫後經濟復甦，特別股指數占比較高的金融業體質仍然穩健，基本面無虞可望支撐特別股後市。

柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，Fed 於 11 月宣布縮債後，金融市場出現降低槓桿 (De-leverage) 的過程，特別股市場亦出現緩和的資金流出，預期美債 10 年期殖利率可能因此緩升至 1.75-2.00% 區間，不過特別股價值面近期已出現低於均值水準，浮現中長期布局的投資機會。

雖然美國第三季 GDP 季增率年化僅 2%，不過經濟學家普遍認為，美國第四季經濟有望反彈，且成長力道或將延續至 2022 年第一季。此外，在疫後經濟持續復甦帶動下，美國銀行業第三季財報表現亮眼，淨利仍維持相對高檔，顯示金融業體質依然穩健，即使面臨經濟風險也有足夠的資本因應，要如期支付特別股的股利亦不是問題。

另方面，根據 Bloomberg 統計，總計 10 月份有 8 檔特別股信評被調升、僅 4 檔被調降，近幾個月皆呈現升評件數多於降評件數的態勢。此外，10 月份整體特別股市場的淨供給略為增加，指數總成分檔數未改變維持在 207 檔。

柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲指出，展望未來，全球貨幣政策料將由財政刺激接棒、可望持續挹注寬鬆資金，因此在基金投組策略上，整體仍以布局高票息、基本面穩健等中長期投資價值較優的特別股，同時兼顧風險控管。

除了持續聚焦體質好的金融公司與現金流量能見度高的公用事業、通訊服務業，更搭配浮動利率、固定轉浮動利率標的、加上運用公債期貨等，以期降低利率風險。不過，上述配置仍將視市況調整，且須留意特別股市場仍有波動風險。

表一、2021 年 10 月「洞悉特別股」報告觀察面向之說明

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2021/11。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦。以上投資配置可能隨市場變動。 * 全文所指特別股之價格、殖利率、利差，皆以 ICE 美銀固定利率優先證券指數為例。 ** 特別股指數殖利率於 2021/10 為 4.1%。

《註》柏瑞投信於 2017 年 1 月率先在台灣推出首檔以投資特別股為訴求的基金 - 柏瑞特別股息收益基金（本基金配息來源可能為本金），開啟國內特別股投資風潮，該基金在境內特別股基金市場具領先地位，規模達 418 億元 ***。本基金榮獲 2018 年《財資》雜誌「Editors’ Triple Star」以及 2019 年《金彝獎》「團體獎 - 傑出金融創新獎」**** 肯定。

柏瑞投信為使市場投資人能深入了解特別股市況，自 2018 年 4 月開始，每月發布「洞悉特別股」報告，從經濟成長、貨幣政策、財務體質、信評狀況、新股發行、評價面、資金面共七個面向回顧特別股整體市況，並提出分析與建議。

*** 資料來源：投信投顧公會，截至 2021/10/30。本文件所載基金規模可能隨市況變動，本公司將不另行通知。

**** 資料來源：財資雜誌，2018/6。《中華民國證券暨期貨金彝獎》，團體獎 - 傑出金融創新獎，2019/9。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110410)