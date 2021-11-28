中國傳冬奧前祭重工限停政策 PVC產業供給可望持續吃緊

雖然中國限電情況已趨緩，但能耗雙控政策可能持續，加上中國政府近期傳已針對北京周邊城市，提出重工產業限停要求，干擾塑化相關產業營運，明年第一季中國出口 PVC 恐受壓，產業供給持續緊縮，有利台塑 (1301-TW)、華夏 (1305-TW)、聯成 (1313-TW) 等台廠營運。

北京冬奧將在明年 2 月舉行，隨著冬奧逼近，中國官方的環保管控也持續加大力道，除能耗雙控政策持續外，中國政府近期傳出已向北京附近城市，發出明年 1 月 1 日至 3 日 8 日重工限停通知。

據中國國家環保部統計，華北、淮北、華西等多地空氣嚴重污染，為實現碳中和達標，中央政府決定 1 月 1 日前關停重污染地區所有重工企業，河北唐山、天津、石家莊、張家口，承德山東濟南、威海，山西太原、大同、長治及河南洛陽、鄭州等地，關停期限則從 1 月起至 3 月 8 日。

業者預期，在中國政府釋出相關政策下，將影響 PVC 產業上游原料 VCM 及電石產業生產，中國國內 PVC 供給將受限，且要滿足華東、華南等地區需求，明年第一季要大量出口 PVC 機會不高，將影響整體產業供給轉緊。

中國國慶前因能耗雙控，導致 PVC 供需同步減少，9 月底 PVC 開工率一度挫低至 65%，目前已回升至 70% 以上，整體 PVC 庫存預期逐步上升，但在政府再祭出重工限停通知下，將為明年第一季 PVC 市場供給再添變數。