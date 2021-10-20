中國擬整頓飆漲煤價 PVC、EG報價大跌逾7%

中國國家發改委將整頓飆漲的煤炭價格，受此消息衝擊，先前因煤炭價格高漲，成本提升而使價格連帶上漲的 PVC、EG 等石化品，中國內貿分別大跌 7%、8%，相關廠商台塑 (1301-TW)、東聯 (1710-TW)、南亞 (1303-TW)、華夏 (1305-TW) 等，短線營運動能恐遭壓抑。

中國煤炭價格狂漲，連創歷史新高，造成電力供應困難，也影響下游產業生產成本。中國國家發改委 19 日表示，煤炭價格漲幅已完全脫離供需基本面，且臨近採暖季，價格仍呈現進一步非理性上漲趨勢，將對煤炭價格進行干預，使價格回歸合理區間，確保能源安全穩定供應。

中國今年煤炭價格飆漲，由於中國 PVC 高達 80% 採用電石法， 36% 的 EG 採用煤化工，在煤價大漲下，導致電石法 PVC、煤化工 EG 成本大幅墊高，加上碳中和政策趨勢，在能耗雙控政策下，衝擊相對耗能的電石法 PVC、煤化工 EG 廠生產，供給吃緊，導致產品價格大漲。

不過，中國官方將干預煤價消息宣布後，今日中國 PVC 及 EG 內貿報價大跌，PVC 盤中報價跌幅達 7%，每噸大跌至 11040 元人民幣，跌幅 7%，EG 報價也暴跌 8%，來到每噸 6769 元人民幣。