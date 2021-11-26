精英Q4本業可望維持獲利 3年內年營收上看500億元

精英 (2331-TW) 第三季在新團隊進駐下，本業由虧轉盈，董事長鍾依文、副董事長暨總經理黃金來今 (26) 日親自召開法說會釋出展望，精英強調，未來將持續調整營運，下半年本業可望維持獲利，全年營收目標 300 億元可望達標，明年將再優於今年，也預期 3 年內營收上看 500 億元。

鍾依文表示，現階段精英營運重點將放在降低費用、利潤提升，希望穩固現有產品線並優化營運管理，整體來看，明年營收、獲利都可望優於今年，新事業布局則預期要到明年第四季效益才會顯著浮現。

鍾依文也透露，目前部分產品毛利率已達 26%，雖然占比仍低，但也代表精英往高毛利、高利基產品布局效益漸顯，目前對明年前三季的訂單掌握度高，強調會在「石頭裡擠出水」，優化產品、維持營運獲利表現。

隨著新團隊進駐效益發酵，鍾依文認為，在營運改善下，既有產品線就可望支撐營收站穩 300 億元大關，加上營運優化、新事業發酵下，明年營運雙位數成長可期。

市場也關注深圳廠房搬遷補償金認列事宜，精英表示，已完成認列人民幣 11.5 億元，後續仍有約 25 億元，將依中國法律環境履約，但考量未來營運發展，部分資金將用於購置工廠、土地、設備等，因此實際獲利金額可能不同。

營運方面，精英第三季本業轉盈，稅後純益達 8255.1 萬元，每股賺 0.14 元，累計前三季仍虧 4248.9 萬元，由去年同期轉虧，每股虧 0.08 元。