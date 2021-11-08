精英Q3本業轉盈EPS 0.14元 王金來新任副董暨總經理

精英 (2331-TW) 今 (8) 日公布第三季財報，在新經營團隊進駐、料況改善下，單季本業轉盈，稅後純益達 8255.1 億元，每股賺 0.14 元，但累計前三季仍虧損 4248.9 萬元，由去年同期轉虧，每股虧 0.08 元，此外，精英今也公告將延攬大同 (2371-TW) 前獨董王金來新任副董事長暨總經理。

精英第三季營收 83.96 億元，季增 12.9%、年增 21.36%，毛利率 9.4%，季增 1.29 個百分點、年減 1.9 個百分點，營益率 0.76%，由上季轉正、但年減 0.34 個百分點，稅後純益則達 8255.1 萬台，季減 14.96%、年減 24.71%，每股純益 0.14 元。

累計精英前三季營收 223.47 億元，年增 16.8%，毛利率 8.35%，年減 2.63 個百分點，營益率 - 1.42%，稅後虧損 4248.9 萬，均較去年同期轉虧，每股仍虧 0.08 元。

精英也延攬王金來擔任副董事長暨總經理，王金來目前也擔任聯亞 (3081-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、聚碩 (6112-TW) 等獨立董事。

值得注意的是，去年大同爆發經營權之爭後，王金來就扮演關鍵角色，牽線找來盧明光、鍾依文等人，組成新團隊帶領百年大同轉型、發展新事業，鍾依文也在今年進一步接掌精英，因此，此時再延攬王金來擔任副董事長暨總經理，格外引發外界關注。

營運方面，精英下半年在料況改善、遞延訂單陸續出貨，營運逐步轉佳，本季與集團合作推出充電樁、儲能事業等新品也將可望逐步放量、貢獻營運，法人預期，精英今年全年營收可望重回 300 億元大關。