〈雃博展望〉COVID-19俯臥位氣墊床獲國際訂單 今年將出貨逾百床

醫材廠雃博 (4106-TW) 開發的 COVID-19 俯臥位氣墊床，適用於中重症新冠肺炎患者，可降低醫院護理人員負擔，除捐贈台灣 7 家醫院外，也陸續接獲國際訂單，預計今年將出貨中國市場 87 床、西班牙出貨 15 床。

新冠患者主要併發症之一為急性呼吸窘迫症候群 (ARDS)，據統計，住院的中症或重症患者中，超過 4 成會出現 ARDS 症狀，其中，更有 5 成的患者因 ARDS 死亡，目前俯臥通氣治療成為 ARDS 主流治療項目。

董事長李永川表示，為避免患者肺部再度損傷，一般的俯臥通氣治療方式為患者需俯臥 12-16 小時，但長時間下來，臉部、身體容易產生壓瘡，因此須由 3 位以上的護理人員、每兩個小時替患者翻身。

不過，雃博自三年前開始發展 ARDS 相關治療，其中 COVID-19 俯臥位氣墊床可協助重症患者進行俯臥通氣治療，增加氧合效率與降低壓瘡風險，提高患者存活率。

李永川指出，該產品去年下半年推出後，首要推廣國家為中國，今年初開始接獲訂單，預計今年會出貨 87 床；歐洲方面則以西班牙市場為主，將出貨 15 台至當地指標型醫院進行大型試驗，後續將推銷至英國、德國、義大利市場。

台灣地區部分，雃博共捐贈 20 床至全台 7 家醫院，包括輔大、耕莘、亞東、台北榮總等；另外，中東、印度等其他亞洲地區，則陸續開始送樣，訂單量有望進一步擴大。