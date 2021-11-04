板卡族群Q3純益衰退逾4成 撼訊EPS 3.93元、華擎3.36元

虛擬貨幣第三季在各國監管壓力下，包含比特幣、乙太幣等價格均出現回檔，導致顯卡需求一度降溫，也反映在板卡族群第三季財報上，撼訊 (6150-TW)、華擎 (3515-TW) 今(4) 日公告第三季財報，單季純益均較第二季大減逾 4 成，每股純益分別為 3.93 元、3.36 元。

撼訊第三季營收 19.52 億元，季減 3.36%、年增 73.43%，毛利率 16.26%，季減 9.87 個百分點、年增 8.43 個百分點，營益率 10.84%，季減 9 個百分點、年增 7.91 個百分點，稅後純益 1.76 億元，季減 45.4%、年增 610.05%，每股賺 3.93 元。

累計撼訊前三季營收 53.5 億元，年增 116.3%，毛利率 20.98%，年增 14.28 個百分點，營益率 14.94%、稅後純益達 6.35 億元，皆由去年同期虧轉盈，每股賺 14.16 元。

展望後市，撼訊認為，整體顯卡需求仍維持高檔，訂單已可看到年底，明年則還要評估年節因素，此外，撼訊考量階段性任務結束，加上為簡化組織架構、節省管理成本，擬將香港業務推廣諮詢服務事業辦理清算。

華擎第三季則受越南委外代工廠停工衝擊，單季營收達 40.71 億元，季減 24.3%、年減 21.69%，毛利率 28.01%，季減 2.42 個百分點、年增 4.86 個百分點，營益率 12.72%，季減 6.48 個百分點、年增 0.05 個百分點，稅後純益 4.05 億元，季減 49.08%、年減 16.91%，每股純益 3.36 元。

累計華擎前三季營收 141.25 億元，年增 4.5%，毛利率 28.02%，年增 6.97 個百分點，營益率 15.55%，年增 5.54 個百分點，稅後純益 17 億元，年增 69%，每股純益 14.09 元。

隨著越南疫情逐步趨緩，華擎委外代工廠自上月 27 日起逐步復工，加上第三季起擴大中國、台灣協力廠支應，相關產能本季也逐步到位，華擎估第四季營運可望重回正軌，全年維持正成長。