建新拓展倉儲版圖 斥逾20億元投資台北港倉儲園區

整合性物流業者建新國際 (8367-TW) 今 (25) 日公告，子公司新科智慧物流將投資興建台北港智慧倉儲物流園區，並購置智慧裝置設備，預計投資額為 20.7765 億元，藉此擴展倉儲物流版圖，預估 2024 年第二季開始營運。

建新說明，新科為因應倉儲物流市場趨勢，以及產業客戶需求變化，擬於台北港倉儲物流區第一期倉 1-3 土地進行投資興建。

建新認為，台北港智慧倉儲物流園區是高效率智慧物流專倉，透過數據化整合軟硬體，式具有指標性的園區，隨著跨境電商、海空運需求持續暢旺，可滿足海空運轉儲、智慧倉儲物流、電商發貨中心、冷鏈溫控和科技廠辦等客戶需求。

建新董事會也已決議增資新科，交易數量 26,000 仟股，每股 10 元，交易總金額不超過 2.6 億元，增資後，累計對新科持股將達 28,500,000 股，總投資金額 2.85 億元，持股比例達 57%。

建新今年取得台北港倉儲物流區倉 1-2 的 4 公頃土地，並成立新科智慧物流，展望後市，期複製台中港物流經驗至其他港口，除了台北港，高雄港 S19 碼頭已動工，預估負責的子公司建通將於 2023 年第一季開始營運。

建新樂觀看待，未來在國內三大港口將有很大拓展空間，營收獲利可望逐年成長提高。