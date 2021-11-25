WPIC：生產供應復甦 鉑金市場今明兩年預期出現供應過剩

據世界鉑金投資協會 (WPIC) 的報告，在礦商生產供應從疫情衝擊中復甦的情況下，今年鉑金供應過剩預計將達到 76.9 萬盎司，並在明年達到 63.7 萬盎司。

報告中預估，今年全球鉑金供應量將達到 811.4 萬盎司，明年則將達到 823.5 萬盎司，基本上將恢復到 2019 年疫情前的 821.9 萬盎水準。在 2020 年，受疫情衝擊，全球鉑金供應量落至 682.1 萬盎司。

需求方面，鉑金市場的需求在 2020 年降至 772.6 萬盎司，低於 2019 年的 831.5 萬盎司。今年則是年減 5% 至 734.5 萬盎司。報告中預期，相關需求將在 2022 年年增 3% 至 759.8 萬盎司。

WPIC 研究主管 Trevor Raymond 表示：「對於鉑金來說，這可以說是一個戲劇性的變化。我們原先在年初預估會出現少量供應短缺，但是現在我們看到了大量過剩。」

Raymond 也表示，儘管存在過剩的情況，但鉑金仍得到良好支撐。他表示，汽車業鉑金的裝載量增加，抵消了晶片短缺導致的汽車產量減少。

報告中預期，今年汽車鉑金需求預計仍將增長 14%，主因是汽車觸媒轉換器中的鉑金量增加。用於車輛觸媒轉換器的鈀金價格上升，將促使汽車製造商在汽車產品中轉向使用更多鉑金。WPIC 預期這樣的趨勢將持續到 2022 年，屆時汽車的鉑金需求將增加 20%。