汽車市場需求擔憂 鈀金跌至1年多新低

鈀金近年來驚人的漲勢似乎即將告終，由於對汽車製造商對傳統汽車需求的擔憂以及可能出現替代材料的預期，鈀金價格跌至 1 年多以來的新低。

報導指出，鈀金在 5 月初創下了歷史新高，但是最近已經連續第 4 天下跌，如今創下 2020 年 8 月以來的新低。鈀金在週四一度下跌 4.7% 至每盎司 2,148.07 美元，之後收於 2,180 美元。

世界鉑金投資委員會在本週表示，預計用於車輛觸媒轉換器的鈀金價格上升，將促使汽車製造商在汽車產品中轉向使用更多鉑金。鉑金價格在週四也下跌了 0.2%，主因是晶片短缺恐將持續打壓汽車產量。

ED&F Man Capital Markets 分析師 Ed Meir 在一份報告中表示：「這兩種金屬，尤其是鈀金，在本週都受到重創，因為全球汽車業目前的困境肯定會影響鉑族金屬的需求。」

目前有全球 85% 鈀金用於汽油車引擎的觸媒轉化器。過去幾年，鈀金的漲勢總是領先其他貴金屬，理由是在福斯汽車爆出排廢醜聞後，柴油車在歐洲市占率快速下滑、汽油車市場受益，加上中國和歐洲實施更嚴格的碳排放規定，都使這種主要產自俄羅斯和南非的銀白色金屬供不應求。

但是，在德國化學公司巴斯夫 (BASF) 成功開發出三元觸媒轉化器 (鉑金、鈀金、銠) 技術之後，一部分鈀金可以用更便宜的鉑金替代，加上鈀金價格居高不下，車廠開始提高鉑金比重。

此外，隨著各大車廠擁抱電動車，2025 年過後，電動車普及率有望大幅提升，都將對鈀金帶來不利影響。