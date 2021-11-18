因應ICS2.0 金管會修改保險RBC公式 平均適足率下滑8.25個百分點

國內保險業將於 2026 年正式接軌 IFRS17 與國際保險資本標準 ICS2.0，金管會今 (18) 日宣布最新資本適足率公式，以 6 月底各壽險公司整體 RBC 資本適足率情形來計算，新公式調整後，壽險業整體 RBC 平均降低 8.25 個百分點，但沒有公司 RBC 掉到不及格而須增資。

ICS2.0 版與現行 RBC 制度衡量利率風險方式有別，為合理反映壽險業利率風險並兼顧現行 RBC 制度架構，已修正 2021 年底傳統型保單利率風險資本計算公式，修正前與修正後主要差別在於原本是當年度一年利差損，再加計「0.5」乘以「前一年底傳統型保單調整後利率風險資本」，修正後改為當年度一年利差損，再加計「0.6」乘以「最近五年底傳統型保單調整後利率風險資本之最大值」。

RBC 新公式修改後，不僅係數變大，時間也拉長，以新公式試算後，整體保險公司資本適足率會降低 8.25 個百分比，據保險局日前公布的整體壽險業今年上半年平均 RBC 為 325.88%，適用新公式後，平均 RBC 將降到約 317.63%。

保險局副局長張玉煇表示，為利保險業將於 2026 年穩健接軌國際制度，並考量 ICS2.0 版對於資產與負債評價方式、自有資本計算、風險資本衡量範圍與標準等，均與現行 RBC 制度有所差異，因此於實施新制度以前，將採循序漸進導入為原則，檢討修正現行保險業資本適足率計算公式，朝 ICS 架構發展。

此外，有鑑於 ICS 巨災風險範圍包括地震、颱風及洪水等天然災害、恐怖攻擊、傳染病及信用保證等，2020 年底起，金管會就已將火險及車體損失險承保地震、颱風及洪水等天災風險，納入產險業及再保險業風險資本計算，今年起新增「工程險」及「貨物運輸險」等二險別承保地震、颱風及洪水等天災風險，以反映公司實際經營天災業務之風險，後續將就 ICS2.0 版巨災風險有關恐怖攻擊、傳染病及信用保證等風險範圍，逐年導入現行 RBC 制度。