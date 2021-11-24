散戶信心指標鬆動？10月證券劃撥存款餘額1年來首降

台灣央行今 (24) 日公布 10 月金融情況，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，在連續 12 個月創高後轉跌，月減 677 億元至 3 兆 971 億元，央行說明，由於本國自然人占股市成交比重仍維持與去年接近的水準，暫不足以因此認為散戶對台股信心下滑。

央行指出，10 月加權股價指數和日平均成交值皆低於 9 月，反映在證券劃撥存款餘額上，但不代表散戶信心鬆動，整體來看，台股資金動能暫未看到太大變化。

央行統計，10 月融資餘額續較上月減少 127 億元至 3215 億元，在 7 月創高峰後已連 3 月下滑，自然人成交占總市場比重也下滑至 63.6%，低於上月的 64.3%，而外資成交占比則續升至 28.3%。

另一方面，10 月外匯存款餘額 7 兆 1083 億元，月減 30 億元，並未續創新高，央行解釋，主要受企業支付貨款、出口商清償貸款和壽險業等海外投資等因素影響。

央行今日也公布 10 月 M1B 和 M2 年增率，均較上月下滑，M1B 年增率下降至 14.94%，M2 年增率則下滑至 8.45%，續呈現市場解讀資金充沛的「黃金交叉」線型，主要受外資淨匯出，以及放款與投資年增率下降影響。

累計前 10 月 M1B、M2 平均年增率分別為 16.90%、8.84%，顯示資金面仍相當寬裕。