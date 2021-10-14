看好景氣復甦趨勢 兆豐銀海外債線上投資服務10月上線

線上交易已成銀行競技新戰場，近年積極拓展財富管理的兆豐銀行更緊抓網路不受時空限制特質力推網路理財，看好低利率時代的投資趨勢，在 10 月推出海外債網路下單服務，投資人可直接利用網路銀行與行動銀行，購買各種外幣計價的海外債，穩健投資賺取息收之餘還能節省時間成本。

低利時代 債券商品穩定配息

美國聯準會日前預告可能在今 (2021) 年底前啟動縮減購債計畫，消息一出引發金融市場劇烈震盪，這也讓投資人不免擔憂，此時是否還能進場投資債券？對此，兆豐銀行財富管理處表示，雖然聯準會有縮表的打算，但實際上目前市場利率還是非常低，從投報率的角度來看，可固定配息的債券商品相對為理想的投資標的，可滿足投資需求。

兆豐銀行財富管理處認為，對於沒有時間研究投資標的的人而言，投資債券可說是相對理想的「懶人投資法」，只要挑選優質發行者，就有機會以各債券配息條件按月、按季或每半年領取配息。

以海外債來說，發債企業依約給付利息給投資人，只要發債公司沒有發生重大違約的信用風險，投資人都能穩定的領取利息收益，其中不乏信評在投資級以上，債券殖利率 3% 上下，在低利率時代頗具吸引力。

景氣復甦殖利率攀升 信用利差可望縮窄

至於投資人關切的，聯準會如果在今年底啟動縮表，是否會影響債券投資收益，兆豐銀行財富管理處認為，去 (2020) 美國 10 年期公債殖利率幾乎不到 1%，今年殖利率高點已攀升至 1.7%，目前雖回檔至 1.3% 上下，預估未來一年內美國 10 年期公債殖利率上揚機率仍高。

兆豐銀行財富管理處表示，殖利率向上攀升卻代表目前經濟正處於復甦階段，景氣復甦也讓企業債的信用利差有機會縮窄，可抵禦公債殖利率向上走的負向效果。

三大特色 滿足多元投資需求

兆豐銀行財富管理處表示，銀行的海外債投資平台主要有多類別、多幣別與不同年期與信評等「三多特色」，投資人可依投資偏好選擇，挑選產業、天期、幣別規劃不同的投資組合

在債券類別部分，種類涵蓋類主權債、公司債、金融債，債券發行人大多是國際知名大型企業，涵蓋主權、電信通訊、科技、金融、醫療保險、民生消費等。

至於幣別則有美元、人民幣、南非幣、歐元與澳幣等可供挑選，外國債券銷售門檻，各種幣別最低面額為 1 萬元，如人民幣 1 萬元、南非幣 1 萬元等；另外，投資人也可依個人理財規畫，選擇半年、一年配息、月配息與到期配息等型態，或透過投資多檔海外債組合，以達成月月領息或用以配合人生周期大額支出。

單一新台幣帳戶 便利投資節省投資成本

而有別於其他海外債券投資方式，兆豐銀行的海外債投資平台，其中一大亮點是，投資人可用單一的新台幣信託帳戶購買各種幣別的外國債券，可省下投資過程中換匯、結匯所需成本，進而拉高投資效益。

此外，平台上也有多種票面利率債券可配置，如零息債券、固定利率債券及浮動利率債券等。舉例來說，不配息的零息債券，以低於票面價值折價發行，等到債券到期時發債機構再支付全額票面價值給投資人，折價部分就已隱含配息，在市場利率波動變化時，零配息債券提供了靈活操作空間。

網路下單 擺脫時間空間限制 靈活操作

兆豐銀行強調，首次申購前基於認識客戶原則，客戶必須先臨櫃辦理，由理專評估客戶理財需求與投資屬性及風險承受能力，第二次開始就能透過網路銀行、行動銀行自行下單，客戶也能隨時依照自己的理財規劃，決定是否下單或取消，不必特地再跑一趟銀行臨櫃辦理，投資相對便利有彈性。

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