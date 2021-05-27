聯德控股-KY搶進快篩領域 拿下關鍵禾芯28%股權成最大股東

本土疫情嚴峻，因為採檢量暴增出現採檢塞車，聯德 - KY(4912-TW) 今 (27) 日宣布跨足生技業，投資取得開發核酸 (RNA/DNA) 檢測晶片的關鍵禾芯科技 28% 股權，成最大法人股東，搶進現階段最急需的新冠病毒快篩技術。

關鍵禾芯科技針對新冠病毒篩檢，正進行各種相關技術調適階段，防疫期間可透過 EUA 通道（FDA 緊急授權）快速領證，希望趕在 11 月底前上市；手足口症篩檢也預計在年底試驗完成領證，將進軍全球。

不同於目前市面上的快篩試劑，關鍵禾芯科技開發的檢測晶片是一次性檢測、去中心化，也就是無須將檢測體送回醫院、醫學中心進行複判，即便在家使用也可知道檢測結果，不用再面臨「校正回歸」問題，準確率也大幅提高。同時，也可針對手足口病 (腸病毒)、大腸癌、肝癌、川崎症等疾病快速檢測。

聯德 - KY 投資關鍵禾芯科技 2000 萬元，取得 28% 股權，成為最大法人股東，也取得其銷售、製造及業務統籌權。

關鍵禾芯科技成立於 2016 年 3 月，具備晶片設計自主研發能力與產品量產能力，產品技術包括：核酸 (RNA) 檢測晶片、指紋驅動晶片、模組 (玻璃式、可撓式) 碳化矽功率晶片，獲發明專利 40 餘篇，獲證地區涵蓋台灣、美國、大陸。

關鍵禾芯科技的核酸 (RNA) 檢測模組是與長庚大學醫學院團隊合作，相較傳統核酸檢測產品，不需透過專業設備或專業人員，檢測方式採用電訊號，自己在家就可以針對傳染性疾病的核酸快速篩檢，時間僅需要 5 分鐘，就可以知道是否確診，費用也相對目前普遍使用的檢測方式便宜許多。