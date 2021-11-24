ViewSonic電子白板Q3奪全球市占冠軍 明年營運看增20-30%

優派 (ViewSonic) 董事長朱家良今 (24) 日表示，雖然今年全球面臨疫情衝擊，但整體電子白板、顯示器、投影機均維持雙位數成長，其中，電子白板第三季更拿下全球市占冠軍、年增 87%，看好明年在整體需求延續下，估營運可望保持 20-30% 成長。

朱家良說，教育電子白板是近年營運重點布局項目之一，市占逐步擴大，繼去年第四季取得北美市占冠軍後，今年第三季也坐上全球龍頭，展望明年，認為美國政府仍有龐大教育採購經費釋出，成長需求可期，至於其他國家是否跟進，則還須觀察。

顯示器、投影機方面，朱家良表示，企業公司行號需求將優於消費市場，主因是民眾回到公司、辦公室上班，不過在投影機方面，認為新推出的 LED 可攜式投影機也將有顯著成長，估全年整體營收將成長 20-30%。

至於供應鏈缺料、面板價格快速波動影響，朱家良認為，影響相對有限，主要問題在歐美塞港導致風險提高，目前平均庫存增加約一倍，從一個月拉長成兩個月，看面板價格則認為漲跌價過快、過高都不利整體產業發展。

另一方面，ViewSonic 作為顯示器廠也看到元宇宙 (Metaverse) 商機，朱家良說，團隊近期正緊鑼密鼓研發產品，預期明年首季就會推出，將優先鎖定教育學習市場，讓過往 2D 影像，轉換成 3D 實體互動，增加參與感、提升學習效果。

ViewSonic 今日舉辦 2021 教育科技年度發表會宣布達成新里程碑，從今年 5 月疫情升溫以來，持續透過 myViewBoard 數位教育平台，擴大教育科技生態圈，累計至今已吸引全台近 2000 所中小學加入，同時有超過三分之一、約 10 萬位老師註冊使用，朱家良表示，明年將進一步以 80% 老師註冊使用為目標。