上半年台灣光電產值突破8000億元、年增26% 平面顯示器增幅最大

光電協進會 (PIDA) 今 (20) 日公布第二季台灣光電產值統計，累計達 4200 億元、季增 8.2%、年增 20.1%，上半年台灣光電產值達 8081 億元、年增 26.4%，其中，平面顯示器、影像感測器、生醫光電產業成長幅度最大，凸顯面板價量齊揚、醫療需求升溫。

PIDA 表示，今年上半年在全球疫情逐步趨緩、各主要經濟體推出大規模刺激方案下，全球經濟穩健回升，台灣光電產業中，平面顯示器受惠宅經濟、原料零組件短缺等因素，激勵面板價量齊揚，上半年產值達 5296 億元、年增 36.4%，為主要貢獻業別。

PIDA 進一步指出，影像感測器、生醫光電產業產值年增率也均逾 2 成，其中，影像感測器受惠手機拍照品質提高、3D 臉部辨識、飛時測距 (TOF) 導入，加上自駕車系統開發，上半年產值達 90 億元、年增 26.7%；生醫光電產業則因防疫產品需求大增，上半年產值 318 億元，年增 22.5%。

展望下半年，PIDA 預期，隨著全球對 5G、AI 人工智慧、遠距服務、自駕車等新興科技進行投資，包含雷射、光通訊、感測器、車用鏡頭等產業將保持成長，此外，綠電、Mini/Micro LED 應用、下半年手機新機拉貨需求等，也都有助面板、LED 照明、太陽光電及精密光學等產業動能升溫。

PIDA 表示，下半年將持續為台灣光電產業服務，預期在 8 月底將舉辦光谷論壇，10 月也將進一步舉行台北國際光電展，預計將推出一系列經貿與廠商策略講座、矽光子、綠能科技及化合物半導體等系列課程。