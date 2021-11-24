〈能源盤後〉美釋放5000萬桶SPR 市場買在事實 原油反彈收高

週二 (23 日) 交易，在白宮宣布美國和其他國家將釋出戰略原油儲備 (SPR) 以降低能源價格後，原油期貨價格反彈收高，似乎是「賣在謠言，買在事實」的實例。

美國將從其戰略石油儲備 (SPR) 中釋放 5000 萬桶原油，而中國、印度、韓國和英國也將跟進。分析師表示，近幾週石油市場一直在談論協調釋放 SPR，交易者已將大量釋出 SPR 的可能性反映在價格上。在白宮宣布這一消息後，油價最初延續跌勢，但隨後走高。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.75 美元或 2.3%，收每桶 78.50 美元

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.61 美元或 3.3%，收每桶 82.31 美元。

這兩大基準原油價格已連續四週下跌，上週五觸及 7 週低點。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 7.70 美分或 3.4%，收近每加侖 2.3372 美元。

汽油期貨也上漲。據《華爾街日報》報導，汽油價格較一年前疫情嚴重時的水準上漲了 60% 以上。根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，週二全國無鉛普通汽油的平均價格為每加侖 3.403 美元。

施耐德電氣全球分析和研究經理 Robbie Fraser 表示：「雖然釋出的總量，本身就很可觀，5000 萬桶幾乎可以供應全球一天用量的一半，但白宮的宣布中最重要的一部分是，全球原油主要消費者與進口國之間的協調，短暫挑戰了 OPEC + 對市場的命令。」

「但另一方面，戰略石油儲備永遠不會是解決持續性供應不足的理想工具。」他說。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，是否要採取行動的問題仍在，因為隨著歐洲實施新防疫限制，其新冠疫情令人益發擔憂。

分析師表示，此舉還可能導致 OPEC + 作出潛在回應。OPEC + 先前拒絕了美國拜登總統提出的加速增產的呼籲，但週一美媒報導，OPEC + 成員國已準備好重新考慮現有計畫 (每月放寬生產配額 40 萬桶 / 日)，以利在各國協調釋出戰略石油儲備的情況下，逐步提高產量。

「歐洲新冠疫情復燃，加上各國將釋放 SPR，應足以讓 OPEC + 在 12 月召開會議時，反對產量提高 40 萬桶 / 日的決定。OPEC + 報復的前景確實讓石油市場出現進一步波動的可能性。」Patterson 說。

其他石油商品交易