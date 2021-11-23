兩家上市櫃公司Q3財報難產 英瑞-KY若未改善1/25恐下市

金管會今 (23) 日宣布上市櫃公司第 3 季財報申報情形，證期局副局長郭佳君表示，只有互億 (6172-TW)、英瑞 - KY(1592-TW) 未繳交第 3 季財報，若公司在 6 個月內沒改善，證交所公告起 40 天就要下市。其中，英瑞 - KY 今年第 1 季重編財報就已經難產，若未改善，最快明 (2022) 年 1 月 25 日下市。

截至今年 11 月 15 日為止，扣除金控公司以外的上市櫃公司應申報財報家數共計 1731 家，除上市公司互億及第一上市公司英瑞 - KY 未如期出具今年第 3 季財報外，其餘公司均在規定期限內完成公告申報。

郭佳君表示，互億是會計師要查核交易狀況，但管理階層無法提供完整事證供會計師查核，因此會計師終止委任；英瑞 - KY 則是子公司出狀況，資金被凍結、廠房被查封，但公司一直無法釐清；截至目前為止，兩家公司都因找不到簽證會計師，因此未能如期出具第 3 季財報。

郭佳君進一步指出，英瑞 - KY 今年第 1 季重編財報就交不出來，因此 6 月 16 日就已停止買賣，互億則在 11 月 18 日停止買賣。

根據規定，上市櫃公司若 6 個月內若沒改善，證券交易所或櫃買中心就會公告，自公告起 40 天就會下市櫃。英瑞 - KY 今年 12 月 16 日即將屆滿 6 個月改善期，若屆時仍未申報財報、恢復交易，證交所公告 40 天後，也就是約明年 1 月 25 日左右將下市；互億則在明年 5 月中下旬屆滿 6 個月改善期，若屆時仍未申報財報，明年 6 月 26 日左右將下市。